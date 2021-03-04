Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве. ВИДЕО

В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Патрульной полиции Киева в Telegram.

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"На днях патрульные отправились на вызов из-за пожара на улице Радунской, где загорелся гараж. Они прибыли на место первыми из всех экстренных служб и выяснили, что в помещении находятся люди", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика с нагрудной камеры полицейского можно увидеть, как происходило спасение людей из горящего помещения.

"Надышавшись угара, уставшие, грязные и счастливые Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский вернулись домой, позже обычного, потому что это был их последний вызов на смене. Оно того стоит - в итоге две спасенных жизни", - сообщают в полиции.

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