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Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве. ВИДЕО

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В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Патрульной полиции Киева в Telegram.

"На днях патрульные отправились на вызов из-за пожара на улице Радунской, где загорелся гараж. Они прибыли на место первыми из всех экстренных служб и выяснили, что в помещении находятся люди", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика с нагрудной камеры полицейского можно увидеть, как происходило спасение людей из горящего помещения.

"Надышавшись угара, уставшие, грязные и счастливые Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский вернулись домой, позже обычного, потому что это был их последний вызов на смене. Оно того стоит - в итоге две спасенных жизни", - сообщают в полиции.

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Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве 01

Топ комментарии

  • Олег Беляков 1ee72182
    что грешного в том чтобы трахаться?
  • Олег Беляков 1ee72182
    ты что, вуайерист, любитель подсматривать?

    могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
  • Владислав Обужеванний
    Голубки чпокались у гаражі?
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