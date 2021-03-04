Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ. ВИДЕО

В последнее время Родион Гайсинский стал владельцем десятка харьковских рынков. Рядом активов обзавелась также его мать, 50-летняя Оксана Гайсинская, которая теперь владеет торговыми и развлекательными центрами, историческими зданиями, кафе и ресторанами в центре Харькова. Приумножение бизнеса Гайсинских совпало по времени с ухудшением здоровья экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса - гражданского мужа Оксаны Гайсинской. А после смерти Кернеса в конце 2020-го в руках его наследников сконцентрировались десятки компаний.

За несколько недель исследований имущества и активов, которые оказались в собственности Гайсинских за последнее время, мы насчитали 66 000 квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 гектаров земли в Харькове. Стоимость этих активов достигает по меньшей мере 1,3 миллиарда гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на slidstvo.info.

При жизни Кернес имел несколько жен. Впрочем последние 20 лет его связывали с одной женщиной - Оксаной Гайсинской. Она является дочерью экс-замгенерального прокурора Украины и бывшего прокурора Киева Юрия Гайсинского. Геннадий Кернес часто выкладывал фотографии с ней в соцсетях. У Оксаны есть сын от предыдущего брака Родион, которого Кернес фактически воспитывал с детства и считал своим сыном. Тем не менее ни Родиона, ни Оксану Гайсинскую экс-мэр никогда не указывал в своих декларациях. Хотя должен, ведь, очевидно, был связан с ними общим бытом.





Последняя представлена Кернесом декларация выглядела довольно скромно. Из недвижимости он указал лишь, что арендует 7-метровую комнату и номер в харьковском отеле "Националь" на 57 квадратов. В то же время он декларировал с десяток ценных часов, около сотни миллионов гривен дивидендов и сбережений.

Родион Гайсинский известный своей светской жизнью. Медиа часто писали о его дорогих автомобилях и гонках на большой скорости. Сейчас ему принадлежит черный внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG 2019 года выпуска, более известный как "кубик". Цена нового - от 200 000 долларов. Обладает пасынок Кернеса квартирой на 400 квадратов в современной многоэтажке в центре Харькова. Такая недвижимость сейчас стоит около 600 000 долларов.

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Сейчас Родион Гайсинский является владельцем или совладельцем в около тридцати компаниях. В основном этим фирмам принадлежат земли и торговые площади на харьковских рынках. Весь этот бизнес на него переоформили в 2018-2020 годах.

В целом это около 25 гектаров земли и 42 600 квадратных метров торговых площадей. Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на рынках "Центральный" и "Конный".

Несколько недель назад Родион Гайсинский стал совладельцем компании "Паркинг +", которая специализируется на строительстве дорог и фигурирует в ряде уголовных производств. За последние 10 лет с "середнячка" она превратилась в настоящего тендерного фаворита, получая от харьковской власти подряды на десятки и сотни миллионов гривен. Только за 2019-2020 годы "Паркинг +" получила заказов на более 1 млрд гривен. А за все время - около 3 миллиардов гривен.







В руках Оксаны Гайсинской сосредоточились изысканные бизнес-активы: офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

К примеру, ей принадлежит так называемый "Сказочный дом" - торгово-развлекательный комплекс с ресторанами и квест-комнатами площадью более 2000 квадратных метров на территории парка имени Максима Горького. Оксана Гайсинская оть недавно также обладает небольшим кофейней Cafe Tory на территории сада имени Тараса Шевченко. Также Оксане Гайсинской принадлежит ресторан Nikas в самом центре Харькова. Недавно стало известно, что Гайсинской принадлежит 350 квадратных метров офисных помещений в историческом здании Харькова на площади Павловской. Еще фирмам Оксаны Гайсинской принадлежат дома позади Харьковского облсовета и рядом с памятником Александру Пушкину в центре города. Владелицей этих помещений Гайсинская стала уже после смерти Кернеса. Ранее эти здания были коммунальной собственностью. Кроме того, Оксана Гайсинская обладает еще рядом бизнес-активов, среди которых торговый центр "Комильфо" на 3000 квадратов. Когда готовился этот материал, стало известно, что Оксана Гайсинская стала владелицей контрольного пакета харьковского "7-го канала".





















"По нашим подсчетам, земли и торговые площади, которые принадлежат Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 000 000 гривен. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской - еще 430 000 000 гривен. Поэтому вся бизнес-недвижимость семьи Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривен. Реальные масштабы бизнес-империи, которую оставил после себя Геннадий Кернес, пока оценить трудно. Но даже через несколько месяцев после смерти многолетнего мэра Харькова очертания его империи становятся более четкими. Похоже, в ближайшее время семья Гайсинских превратится в едва ли не самых богатых и влиятельных бизнесменов Харькова. Но кроме Гайсинских есть и другие наследники - у экс-мэра осталось два сына и дочь, которые также могут унаследовать ценное имущество", - резюмирует издание.