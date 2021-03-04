НАБУ завершило расследование по делу о взятке нардепу Юрченко и открыло обвиняемым материалы для ознакомления. ВИДЕО

3 марта 2021 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили народному депутату и его посреднику о подозрении в получении неправомерной выгоды об открытии материалов по делу для ознакомления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напомним, в сентябре 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий (ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). Подозрение составил и подписал Генеральный прокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

По данным следствия, народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. СШАза внесение предложений к проекту Закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады Украины.



В начале августа 2020 детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.



Расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Позже Высший антикоррупционный суда принял решение снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко. Меру пресечения в отношении нардепа продлили до 3 января 2021 года