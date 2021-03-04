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Правительство не планирует устанавливать цены на продукты, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, у правительства есть непрямые инструменты, среди которых - диалог с сетями ритейла, поставщиками и сельхозпроизводителями через Минэкономики, а также стимулирование некоторых производителей с помощью госпрограммы "5-7-9%".

Относительно роста цен на куриные яйца из-за падения их производства в стране он сообщил, что правительство провело переговоры о возобновлении производства с ключевыми производителями этой продукции, чтобы они несколько увеличили предложение в связи с ростом спроса на нее перед пасхальными праздниками.

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По словам Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится две-три недели.

Премьер отметил, что непрямым инструментом регулирования цен на зерновые, гречку и отдельные группы продуктов является введение экспортных квот и пошлин.

Топ комментарии

  • Чинганчгук
    такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
  • VOLVO XC 70
    ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
  • Андрей 0c60192e
    Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
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