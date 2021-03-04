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Степанова никто не спасает от отставки, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Медицинские работники, а также сотрудники Министерства здравоохранения Украины в условиях пандемии работают самоотверженно.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает и делает свою работу. Критика звучит в адрес всех министров, в том числе в адрес министров здравоохранения многих стран, потому что сегодня кризисная ситуация. Максим Степанов действительно проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что благодарен всем медицинским работникам и работникам Министерства здарвоохранения за работу в нынешней ситуации. По словам премьера, они работают самоотверженно. 

"От ошибок не застрахован никто", - добавил министр. 

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Какая отставка? Степанов - это ценный кадр, зелёные барыжат через него COVID-вакцинами и не только вакцинами.
  • Евгений Фалько
    От ошибок никто не застрахован? Самую главную ошибку ваши отцы сделали, что презервативами не пользовались, и наплодилось много таких ********* как вы.
  • Наталья Киенко
    Мабуть, так не спасають, як вЄНІДІКТОВА "не спасає рядового тАТАРОВА.
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