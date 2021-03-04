Проект "Без цензуры": Месть за кума. Как Кремль отвечает войной на санкции против Медведчука. ВИДЕО

Как Путин мстит за санкции против Медведчука и превращает Зеленского в Порошенко? Сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Сразу после решения Владимира Зеленского атаковать Виктора Медведчука "Без цензуры" прогнозировал – Путин обязательно ответит за наступление на своего кума и попытку выпилить его из украинской политической игры. Так оно и случилось.

В последние недели ситуация на фронте вернулась на несколько лет назад, по меньшей мере в 2018-2019 годы. Фронт снова грохочет тяжелой артиллерией и минометами, бои ротного масштаба снова становятся обыденностью, постоянно действуют диверсионные и снайперские подразделения. Параллельно с давлением на фронте набирает обороты и медийное давление, ведь пророссийский медиабордель упорно пытается вернуться в инфопространство.

Итак, Кремль давит войной и вместе с тем раскачивает ситуацию в тылу, заставляя Владимира Зеленского вторую половину своего президентского срока действовать в русле такого ненавистного ему предшественника. То есть, усиливать градус противостояния с Кремлем и, соответственно, получить за это порцию ненависти от России и пророссийского электората в Украине.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.