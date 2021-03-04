На содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен в год, - Коболев. ВИДЕО

На содержание украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука" - нужны десятки миллионов гривен в год. И это только на охрану.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.

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Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.

Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.