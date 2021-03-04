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Мужчина в Виннице избил прохожего за то, что тот сделал замечание припарковавшейся на траве женщине. ВИДЕО

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Полицейские разыскали махавшего кулаками винничанина, но пострадавший отказался писать заявление и на камеру назвал случившееся "тренировкой".

Об инциденте написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Конфликт начался с того, что беременная женщина припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД, по убеждению одного из мужчин. Тот сделал ей замечание, и на ее защиту стал другой мужчина, который и начал драку", - рассказал Геращенко.

Замминистра отметил, что видео попало в тренды соцсетей, и многие требовали, чтобы полицейские нашли и наказали начавшего драку.

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"И винницкая полиция это сделала очень быстро. Но оказалось, что нападающий и его жертва к тому времени, после проведения полицией разъяснительной работы, уже помирились и стали почти друзьями", - отметил Геращенко.

На видео пострадавший мужчина говорит, что у него нет претензий к обидчик и называет случившееся "тренировкой".

Мужчина в Виннице избил прохожего за то, что тот сделал замечание припарковавшейся на траве женщине 01

Топ комментарии

  • fedjka - fedjka
    скажите ка пожалуйста - зачем тут нужно заявление избитого, разве факт не налицо, у вас что за законы такие..
  • Иван Шумейко
    Это Украина-тут логика нормальных стран не работает. Я вобще не понимаю зачем заявление жертвы если факт преступления налицо? В Украине очень много глупого нелогичного и и примативного. Украина в 19 веке живет. К сожалению. И большинство населения это устраивает
  • Петро Такой
    Тот быдляк бил главу осбб за замечание его козе.
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