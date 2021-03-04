Мужчина в Виннице избил прохожего за то, что тот сделал замечание припарковавшейся на траве женщине. ВИДЕО
Об инциденте написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Конфликт начался с того, что беременная женщина припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД, по убеждению одного из мужчин. Тот сделал ей замечание, и на ее защиту стал другой мужчина, который и начал драку", - рассказал Геращенко.
Замминистра отметил, что видео попало в тренды соцсетей, и многие требовали, чтобы полицейские нашли и наказали начавшего драку.
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"И винницкая полиция это сделала очень быстро. Но оказалось, что нападающий и его жертва к тому времени, после проведения полицией разъяснительной работы, уже помирились и стали почти друзьями", - отметил Геращенко.
На видео пострадавший мужчина говорит, что у него нет претензий к обидчик и называет случившееся "тренировкой".