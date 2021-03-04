Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе. ВИДЕО

Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020, информирует Цензор.НЕТ.

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"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы ", - сообщила Буймистер.

Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе.

"К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатило стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года ", - добавила нардеп.

В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшей за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЭ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.