"Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Слуга народа", замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вел пикантную переписку с экс вице-спикером Рады Игорем Калетником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Через плечо.

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"Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное, из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником", - пишет канал.

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