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"Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"Слуга народа", замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вел пикантную переписку с экс вице-спикером Рады Игорем Калетником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Через плечо.

"Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное, из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником", - пишет канал.

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Слуга народа Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек 01
Слуга народа Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек 02
Слуга народа Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек 03
Слуга народа Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек 04

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ещё один задрот.
    ЗеДятлы, это ВАШ избранник! "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817
  • Fantomas
    понабирали туда извращенцев и насильников зато новые лица типа "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 9898
  • Ан Мур
    Калетнік - це той бувший митарь, який фінансував комуняк симоненка?
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