"Без цензуры в прямом эфире": Новые санкции, третий локдаун, Левочкин захватывает Офис Президента. ВИДЕО
Все это - сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры в прямом эфире".
- Новые санкции на подходе? На этой неделе состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто на этот раз может попасть под санкционную "раздачу"?
- Мендель хочет на второй срок. Разбираем феерическое интервью пресс-секретарши Владимира Зеленского.
- Медведчук на допросе. О чем и о ком мог рассказать Виктор Медведчук Службе безопасности Украины? И кто следующий на беседу со следователем?
- Будет ли еще один локдаун?
- Левочкин захватывает Офис Президента. Вспоминаем, кто такой Сергей Левочкин и какова была его печальная роль в Революции Достоинства.
Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!
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