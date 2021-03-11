Новости Видео

Гордон: "В руководстве Украины - предатели". ВИДЕО

94 144274
Украинские органы власти наводнены агентами российских спецслужб и агентами влияния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью российскому радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон. 

"Украина наводнена российской агентурой. Агентурой спецслужб и агентурой влияния. Постоянно вскрывают этих людей... У нас пронизано этой агентурой все руководство страны - и армия, и полиция, и СБУ, и спецслужбы другие, и даже в офисе президента, злые языки говорят на рынках, есть агенты России и даже называются их фамилии.  Я вам скажу, что скоро будет громкий - на весь мир, скандал связанный с этим. Мы много чего интересного узнаем", - сказал Гордон.

Кроме того, Гордон очень высоко оценил профессиональную подготовку кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.  

"Это высококвалифицированный человек, который висел бы у Геббельса на доске почета под номером один. Он очень хорошо подготовлен, блестяще знает предмет. Он стоит на ногах по несколько часов каждый день, не теряя нить беседы и четко проводит кремлевскую линию, сбиваясь с русского языка на собачий. Иногда он лает", - заявил Гордон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • U.L. Carst
    Ха. Гордон предатель номер раз. Предатель и колаборант. А то, что он говорит про предателей, ну так это понятно. Пытается отбелить репутацию.
  • violator
    что сынок сегодня один на смене ? а остальные Донателло .Рафаэль и Леонардо сегодня отдыхают ? Гордон: "В руководстве Украины - предатели" - Цензор.НЕТ 2183
  • vismavista
    Гордон, одним из первых, чувствует хвостом грядущие перемены. Так было с Кучмой, которому пел дифирамбы, с Януковичем и Порошенко. "Вовремя предать, не предать, а предвидеть". С Бубочкой тоже корефанил....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости