Новости Видео • Агрессия России против Украины

"Мы готовы бомбить украинские города, если Украина атакует Крым, Донбасс и будет уничтожать граждан России?" - на шоу пропагандиста Соловьева обсуждают войну с "государством-агрессором". ВИДЕО

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Участники шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждали атаку на Крым и Донбасс, которую, по мнению пропагандистов, готовит "государство-агрессор" Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения поднял вопрос о готовности армии РФ "бомбить украинские города, если Украина атакует Крым и Донбасс и будет уничтожать граждан России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • umnik
    "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 643
  • Маркиз
    Тому що в узбеків - не "русскоязичная чєлюсть"...

    "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 6389
  • Старый зольдат
    Конченные. Интересно мусье Макрон и мутти Ангела сморят такое из Параши? Нет? А зря. Раза три стоило бы посмотреть.
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