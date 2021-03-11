"Мы готовы бомбить украинские города, если Украина атакует Крым, Донбасс и будет уничтожать граждан России?" - на шоу пропагандиста Соловьева обсуждают войну с "государством-агрессором". ВИДЕО

Участники шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждали атаку на Крым и Донбасс, которую, по мнению пропагандистов, готовит "государство-агрессор" Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения поднял вопрос о готовности армии РФ "бомбить украинские города, если Украина атакует Крым и Донбасс и будет уничтожать граждан России".

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