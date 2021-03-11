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Проект "Без цензуры": Кто рулит президентом. Как Левочкин захватывает Зеленского, а Ермак теряет власть. ВИДЕО

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Как теряет влияние Андрей Ермак, а вместе с ним - и Владимир Зеленский? Почему так происходит? И какие изменения из-за этого ожидают ЗЕ-власть? Богдан Буткевич препарирует властную конструкцию в свежем выпуске "Без цензуры".

Чем ближе дата выхода фильма-расследования Bellingcat о сливе "вагнеровской спецоперации", тем больше облаков собирается над головой главы Офиса президента Андреем Ермаком.

Но власть не терпит вакуума, поэтому сразу же нашелся тот, кто хочет и может этот вакуум заполнить собой. Речь здесь о Сергее Левочкине, потому что на днях в офисе президента в качестве советника появился очень интересный человек - Виталий Ковальчук. И тут надо немножко напомнить о том, кто эти персонажи и чего от них можно ждать.

Как Левочкин умудрился усилить свое влияние на Офис президента Зеленского? И какие амбиции имеет этот опытный и опасный игрок большой украинской политики?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
  • bash171717
    Якщо пишуть вам про дупи
    про ділдо лайно і рот
    я ніколи не вагаюсь
    пише руський патріот!
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