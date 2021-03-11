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Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья. ВИДЕО

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Про вакцинацию необходимо говорить как про необходимость, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что страны, которые уже завершают вакцинацию, возвращаются к нормальной жизни.

"Другого способа нет. Поэтому не верьте фейкам, что вакцинирование - это зло. Вакцинирование - это для вашего здоровья", - добавил он.

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Топ комментарии

  • belge
    Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

    Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
  • Олег Грель 78632cbc
    Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
  • Меркава
    Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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