Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья. ВИДЕО
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Про вакцинацию необходимо говорить как про необходимость, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - сказал министр.
Ткаченко отметил, что страны, которые уже завершают вакцинацию, возвращаются к нормальной жизни.
"Другого способа нет. Поэтому не верьте фейкам, что вакцинирование - это зло. Вакцинирование - это для вашего здоровья", - добавил он.