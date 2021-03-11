Санкции против 2 российских банков продлили на 3 года, - СНБО. ВИДЕО

Совет национальной безопасности и обороны продлил на 3 года санкции против двух российских банков.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день у нас было 2 российских банка, которые подверглись санкциям еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивается срок (санкций. - Ред.). Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", - сказал он.

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