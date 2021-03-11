Организаторы не пустили на "Евровидение" песню от Беларуси, авторы которой высмеивали протестующих. ВИДЕО

Европейский вещательный союз решил не допускать к участию в конкурсе Евровидение-2021 песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представить Беларусь. В песне высмеивались участники протестов против режима захватившего власть в Беларуси Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса, информирует Цензор.НЕТ.

Беларусь представила эту песню несколько дней назад. После этого Европейский вещательный союз (EBU) внимательно изучил песню, чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса.

EBU пришел к выводу, что песня "ставит под сомнение неполитический характер" конкурса "Евровидение", и просит заявителя подать измененную версию или новую песню. В противном случае Беларусь будет дисквалифицирована.

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"Мы обратились к телекомпании БТРК, которая отвечает за выступление Беларуси на Евровидении, чтобы сообщить им, что песня в нынешнем формате не может участвовать в конкурсе", - говорится в сообщении.

Приводим текст песни "Я научу тебя", которую не допустили до участия в конкурсе.

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Сдирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный недостоин

А ретроград недопустим

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Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь радоваться всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому

Поспи за плугом, ночь в разгаре

Ещё далёко до звезды

Пусть пашут лошади в угаре

А ты не порти борозды

Смени на овощи все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит

Мечтай о новых прибамбасах

Их, кстати, можно взять в кредит

Припев…