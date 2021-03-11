Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские установили, что смерть девочки была насильственной. Сейчас они разыскивают подозреваемого в ее убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - сказано в сообщении полиции.

Уголовное производство, открытое по факту исчезновения девочки, переквалифицировали в умышленное убийство малолетнего ребенка.

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"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - подчеркнули стражи порядка.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.









