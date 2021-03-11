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Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полицейские установили, что смерть девочки была насильственной. Сейчас они разыскивают подозреваемого в ее убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - сказано в сообщении полиции.

Уголовное производство, открытое по факту исчезновения девочки, переквалифицировали в умышленное убийство малолетнего ребенка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - подчеркнули стражи порядка.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.

Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 01
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 02
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 03
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 04
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 05

Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Как споймаете эту тварь, сразу на березу без суда и следствия!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 2733

    ...
  • Felix Trinidad
    соболезнования семье..
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