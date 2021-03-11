Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - сказано в сообщении полиции.
Уголовное производство, открытое по факту исчезновения девочки, переквалифицировали в умышленное убийство малолетнего ребенка.
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"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - подчеркнули стражи порядка.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.