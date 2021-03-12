Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления о самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ. ВИДЕО

Перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства судьи Конституционного Суда массово писали заявления о самоотводе из-за сомнений в собственном объективном рассмотрении, а также допустили процедурного нарушения.

Речь об этом идет в материале программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что сразу 13 из 15 судей Конституционного Суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием писали заявления о самоотводе, потому что сомневались в собственной беспристрастности и объективности из-за вероятного конфликта интересов. Но сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений. После чего судьи рассмотрели дело об антикоррупционном законодательстве и вынесли решение за закрытыми дверями - за один день. При этом при рассмотрении дела не дождались ответов от всех научных учреждений, в которых они просили экспертные выводы - говорится в расследовании.

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В заявлениях о самоотводе судьи указывали, что могут иметь конфликт интересов, так как находятся в поле зрения НАПК или НАБУ и подчеркивали, что "отдельные положения этого законодательства являются предметом конституционного контроля по указанному делу".

Большая палата КСУ, в которую входят те же судьи КСУ, во время рассмотрения этих заявлений конфликта интересов не увидела и отказала всем 13 судьям в самоотводе.

"Схемы" обратились ко всем судьям, которые писали заявления о самоотводе, с просьбой объяснить - почему, несмотря на то, что каждый из них подвергал сомнению собственное объективное разбирательство по этому делу, они не отказались участвовать в рассмотрении дела и в голосовании. Судьи отказались предоставить комментарии либо пообещали сделать это позже.

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Отдельно "Схемы" установили, что 27 октября 2020 КСУ разделил вышеупомянутое дело об антикоррупционном законодательстве на две разных дела - и в тот же день принял решение по одному из них.

"Получается, на обсуждение дела, которое впоследствии подорвало антикоррупционную реформу - судьи выделили один день", - говорится в расследовании.

Кроме того, по делу об отмене части антикоррупционной реформы, как обнаружили "Схемы", также не была соблюдена одна из формальных процедур. В частности, КСУ принял решение, не дождавшись ответов с экспертными заключениями всех научных учреждений, к которым обратился.

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