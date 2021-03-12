На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.
"Пятого марта, на посту "Тиса" венгерской таможней была остановлена фура полная сигарет "МАС" производства ОАЭ.
2000 ящиков стоимостью в Украине - 800 к $, в ЕС от 1.5-2 млн $.
Но удивляет не то, что Закарпатская таможня их выпустила.
Всем известно что контролирует ее Пересоляк, сигареты там прут круглосуточно и от Рябикина мы уже четвертый месяц ждем победы над этой монополией.
Но главный вопрос в другом.
Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?
Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?
Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?
Это же чистой воды их зона ответственности.
К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.
Зачем?
Рыться в трусах и китайских туфлях пока рядом едут фуры и контейнеры с сигаретами?
Пока все выглядит именно так.
Ах да, еще в СБУ занимаются прослушкой журналистов подсвечивающих их Премиум Пакет.
Как вы поняли, сигаретами заниматься в СБУ некогда", - рассказал Плинский.