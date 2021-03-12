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На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

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Венгерская таможня остановила фуру полную сигарет. Перед этим эту фуру пропустила украинская таможня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.

"Пятого марта, на посту "Тиса" венгерской таможней была остановлена фура полная сигарет "МАС" производства ОАЭ.

2000 ящиков стоимостью в Украине - 800 к $, в ЕС от 1.5-2 млн $.

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Но удивляет не то, что Закарпатская таможня их выпустила.

Всем известно что контролирует ее Пересоляк, сигареты там прут круглосуточно и от Рябикина мы уже четвертый месяц ждем победы над этой монополией.

Но главный вопрос в другом.

Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?

Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?

Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?

Это же чистой воды их зона ответственности.

К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.

Зачем?

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Рыться в трусах и китайских туфлях пока рядом едут фуры и контейнеры с сигаретами?

Пока все выглядит именно так.

Ах да, еще в СБУ занимаются прослушкой журналистов подсвечивающих их Премиум Пакет.

Как вы поняли, сигаретами заниматься в СБУ некогда", - рассказал Плинский.

На посту Тиса венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление К СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский 01

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Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
    Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
  • Ksenia VB
    СБУ і відправило.
    Как, как....
  • Система Станиславского
    потому что управление "К" это главный контрабандист
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