"Цветущую страну превратили в пиратский бандеростан: детей товарными масштабами продают на органы, а девушек - в бордели Европы", - спецвыпуск об Украине на белорусском ТВ. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись спецвыпуска опубликовал журналист Денис Казанский.
"Открыл для себя ТВ Беларуси", - написал Казанский в комментарии к видео.
Ведущий программы Азаренок на записи, используя тезисы кремлевской пропаганды, критикует действия Украины и украинцев.
"Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина. Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии", - говорит пропагандист.