Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов. ВИДЕО
Об этом он заявил во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.
Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.
По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.
Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.
"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.