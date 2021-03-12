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В больницах Киева находится рекордное число COVID-пациентов с начала пандемии, - Кличко. ВИДЕО

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Сегодня в столичных больницах находится рекордное число больных COVID-19 с начала пандемии коронавируса

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Сейчас в больницах столицы проходят лечение 2548 пациентов с COVID, из которых 1689 - в тяжелом состоянии.

"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция", - заявил Кличко.

По его словам, кислородную поддержку получают 1978 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.

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Топ комментарии

  • U.L. Carst
    Степашка, ау? Ты ж распинался, рассказывал, что медицинская система полностью готова к эпидемии. Или... ты снова соврал?
  • Yakov Yakov
    зєбидло готує нарід до чергового локдауна.
  • Софія Гетьман
    Бовдури, рятуйте людей!! Необхідно освіту перевести повністю на дистанційну форму навчання, а також збільшувати кількість вакцинації.
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