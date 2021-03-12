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Проект "Без цензуры": СНБО атакует. Полный разбор санкций против кремлевских поганцев. ВИДЕО

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Кому больше всего досталось от СНБО? Что предусматривают новые санкции? Кто получит на орехи за почти забытые Харьковские соглашения? Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает результаты заседания Совета нацбезопасности.

СБУ проводит масштабные обыски у Медведчука, СНБО продлевает санкции против российских банков, а Алексей Данилов анонсирует новые санкции на следующем заседании.

Но настоящий праздник даже не в этом. СНБО поручил Службе безопасности проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.

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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    бгг) Ви хоч самі вірите що хтось "получит на орєхі" за Харпківські угоди?
    очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
  • Robert Nielsen
    Andrei Piontkovsky
    @apiontkovsky
    Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
  • Наталия Гончар
    Демченко писав ті угоди, а зараз в РНБО сидить замісником. На горіхи не на горіхи, але багато чого стане дуже прозорим - ВИПАДКОВО?
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