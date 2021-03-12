Новости Видео

Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко. ВИДЕО

57 567135
В декабря 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 1,8 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

Об этом говорится в заявлении экс-нардепа Сергея Лещенко на YouTube и на страницах издания "Kyiv Post".

По данным Лещенко, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz), за 60 миллионов швейцарских франков.

Читайте также: Инвесткомпания Ахметова UMG Investments заключила Меморандум с государственным инвестфондом из ОАЭ

Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 01
Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 02

Дамир Ахметов купил в Везене два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров.

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Виллой в Швейцарии за 60 миллионов франков или 64 миллиона долларов семья Ахметова пополнила и так не бедную коллекцию иностранной недвижимости.

Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 03

Вилла Дамира Ахметова в Везене находится на "частной улице" и под охраной

Лещенко, который является членом наблюдательного совета "Укрзализныци", заявил, что "2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинской железной дороге".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ. ВИДЕО

Он уточнил, что в 2020 году "Укрзализныця" понесет убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".

Лещенко пояснил: Ахметов транспортирует железную руду в порты по железной дороге, из портов отправляет ее за границу. Однако каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци".

В Польше тариф увеличивается в 2,5 раза, в Словакии – более чем в 4 раза по сравнению с Украиной. А "Укрзализныця" ежегодно теряет в общей сложности 8 миллиардов гривен (примерно 288 миллионов долларов) из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды.

При этом любая попытка Министерства инфраструктуры увеличить тарифы на перевозку для экспортеров железной руды была заблокирована металлургическим лобби во главе с людьми Ахметова, подчеркнул Лещенко.

"Forbes" оценивает благосостояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов. За пределами Украины у Ахметова-старшего нет значительного бизнеса. Однако у него есть ценные приобретения за границей. .

В 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса "One Hyde Park" в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов, а затем еще как минимум 60 миллионов долларов на ее меблировку.

В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу "Les Cedres" производителю алкогольных напитков Campari Group.

У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель, в самом престижном районе, на высоте 1850 метров.

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    "Зубожиння" в деле, ДТЭК в убытке, зарплаты заморожены, тарифы растут как сумасшедшие, зато в Швейцарии всё замечательно, цветёт и пахнет...
  • Біле Пальто
    Лещенко заздрить, що його квартира, куплена за гроші з рашки, менша.
  • Super Gut
    С железной дорогой еще копеечки. В ютубе есть свежее расследование журналистов по поводу того, как депутаты зеленского проваливают закон по которому ахметов должен был установить очистительные сооружения на свои говнопредприятия. Стоимость очистительных сооружений десятки миллиардов, но ахметову оказалось дешевле купить шлюх зеленского и не принять закон, чем бороться за чистоту воздуха в Украине
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости