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Когда решалась судьба Харьковских соглашений, Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев. ВИДЕО

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Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в офисе президента и его частной блогосфере вдруг взялись активно выяснять кто чем занимался во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года. Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах", - написал Арьев.

Зеленский сам рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

"Наверное, тогда он не очень считался с пословицей о языке и враге, поэтому описал все в деталях. Это было 17 мая 2010 года под Киевом", - отметил Арьев.

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На следующий день Янукович с Медведевым заявили о сотрудничестве в Черноморском регионе. Оно началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. РФ после этого начала наращивать свой военный контингент на полуострове.

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Топ комментарии

  • olele


    НепоганаТетяна@ian_tanya





    «Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності» каже @ZelenskyyUa WTF?!

    Ну, це, знаєте, виглядає, як бджоли проти меду чи клавіші проти роялю. Я навіть не знаю. Стільки брехні, як при зєльонкіних, в нас, по-моєму, ще не було

    Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 3296
  • olele
    Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 8275
  • Джура
    Міф 1: Медведчук розквітнув за Порошенка

    Реальність: Медведчук не наважився балотуватись до ВР у 2014 році і на місцевих виборах 2015 року. Народним депутатом він став лише після перемоги Зеленського, скориставшись перевиборами Верховної Ради влітку 2019 року.

    2013 рік - 270,5 млн дол - №62 у рейтингу журналу «Фокус»
    2018 рік - 55 млн дол - №90 у рейтингу журналу «Фокус»
    2020 рік - 1,2 млрд дол - №7 у рейтингу журналу «Фокус»

    Міф 2: Медведчук отримав контроль за трубопроводом завдяки Порошенку, мабуть вони бізнес-партнери.,

    Реальність: Саме з ініціативи Порошенка у 2014 році РНБО прийняла рішення повернути трубопровід у державну власність. А в 2015 році РНБО зобов'язала уряд створити структуру, яка буде керувати трубопроводом. Однак поки уряд Яценюк готувався, російський власник добився позитивного рішення у суді і продав трубопровід компаніям, пов'язаним з Медведчуком. Вводячи санкції проти Медведчука, навіть Зеленський спирається на рішення РНБО Порошенка.

    Міф 3: Зеленський ввів санкції проти Медведчука, а Порошенко не зміг.

    Реальність: За Порошенка у лютому 2019 року проти Медведчука було порушено кримінальну справу, але після зміни президентів її заморозили. Зі 100 компаній Медведчука Зеленський ввів санкції лише проти 2.

    Міф 4: За Порошенка Медведчук створив медіахолдинг

    Реальність: В останній рік перед виборами президента Медведчук купив на Козака 112 та Ньюсван, які одразу заблокували політиків, які підтримували Порошенка і почали лити чорний піар на нього. ЗІК Медведчук купив після перемоги Зеленського. Підраховано, що депутати партії Зеленського були на телеканалах Медведчука так само часто, як і депутати ОПЗЖ. А от депутатів ЄС туди не пускали.

    Міф 5: Порошенко запропонував Медведчуку займатися звільненням полонених.

    Реальність: З 2014 року Медведчука використовували для звільнення полонених та для неофіційних контактів з ворогом. На цю роль Медведчука запропонувала Ангела Меркель під час розмови голів держав 25 червня 2014 року. Медведчука перестали використовувати після того, як стало зрозуміло, що Путін більше нікого не відпустить.©
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