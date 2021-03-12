"Буковель" закрывают на карантин - на территорию Поляныци ограничивают въезд. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka
Напомним, несколькими часами ранее под стенами Ивано-Франковской ОГА в очередной раз собрались предприниматели Прикарпатья, которые требовали либо разрешить им работать в красной зоне карантина, или запретить работу "Буковеля" и других предприятий и организаций с большим количеством людей.
Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук пообещал рассмотреть требования предпринимателей на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, однако отметил - об ослаблении карантинных требований не может быть и речи.
Согласно решению комиссии, въезд на территорию Поляницкой ТО, на территории которой и находится туристический комплекс, будет ограничен пишет "Галка". Новые правила начнут действовать с 00 часов 13 марта.
"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, розивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ТО работают подразделения полиции, а мы подкрепили их позицию решением комиссии ТЭБ и ЧС. Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который консолидировал силовой блок, и это решение сейчас выполняется ", - подчеркнул Андрей Бойчук.
Главный санитарный врач области Руслан Савчук говорит, что сейчас нужно действовать решительно: "Уровень загруженности койкомест в настоящее время составляет почти 82%. Призываю всех к пониманию тех ограничений, которые мы вводим ".
"По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТО. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте ", - рассказал начальник ГУ НП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.