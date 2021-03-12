"Буковель" закрывают на карантин - на территорию Поляныци ограничивают въезд. ВИДЕО

Вечером 12 марта на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение закрыть на карантин туристический комплекс "Буковель" - ограничивают въезд на территорию Поляницкой ТО. Беспрепятственно передвигаться смогут только местные жители или лица, которые там работают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka

Напомним, несколькими часами ранее под стенами Ивано-Франковской ОГА в очередной раз собрались предприниматели Прикарпатья, которые требовали либо разрешить им работать в красной зоне карантина, или запретить работу "Буковеля" и других предприятий и организаций с большим количеством людей.

Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук пообещал рассмотреть требования предпринимателей на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, однако отметил - об ослаблении карантинных требований не может быть и речи.

Согласно решению комиссии, въезд на территорию Поляницкой ТО, на территории которой и находится туристический комплекс, будет ограничен пишет "Галка". Новые правила начнут действовать с 00 часов 13 марта.

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, розивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ТО работают подразделения полиции, а мы подкрепили их позицию решением комиссии ТЭБ и ЧС. Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который консолидировал силовой блок, и это решение сейчас выполняется ", - подчеркнул Андрей Бойчук.

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Главный санитарный врач области Руслан Савчук говорит, что сейчас нужно действовать решительно: "Уровень загруженности койкомест в настоящее время составляет почти 82%. Призываю всех к пониманию тех ограничений, которые мы вводим ".

"По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТО. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте ", - рассказал начальник ГУ НП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

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