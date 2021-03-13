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В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли. ВИДЕО

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В Днепре вечером в пятницу, 12 марта, на пересечении улиц Калиновой и Путиловской 17-летний парень упал на асфальт и умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр оперативный". Видео момента зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.

Трагедия случилась возле магазина "АТБ", примерно в 17:30. Молодому человеку внезапно стало плохо, в результате чего он упал и скончался. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники "скорой помощи". Парня доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Отец молодого человека отметил, что его сын не имел хронических заболеваний. Детали инцидента устанавливаются. Редакция приносит семье погибшего свои соболезнования.

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Топ комментарии

  • Dmitriy FromRiDDer
    Вот она и жить, как миг, цените её и своих близких.
  • Максим Воронцов a6167232
    Бедный ребёнок.... Самые искренние соболезнования родным.... Вот так, на голом месте, ни с того ни с сего, без ранее известных заболеваний.... Беда.... В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли - Цензор.НЕТ 7899
  • bios22
    вся проблема даже не в том, что человек смертен, а в том, что часто внезапно смертен ...
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