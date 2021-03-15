Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО

Украина совместно с Францией и Германией подготовили новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Если же Россия откажется принимать этот документ, её ждёт принуждение к соблюдению международных обязательств и, возможно, новые санкции.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

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По словам Арестовича, российская сторона знает об этом плане, поскольку Россия является участником переговоров в Нормандском формате. Однако, судя по её заявлениям о том, что она якобы не слышала о плане, РФ не хочет иметь с ним дело.

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"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", — отметил Арестович.