Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО
Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
По словам Арестовича, российская сторона знает об этом плане, поскольку Россия является участником переговоров в Нормандском формате. Однако, судя по её заявлениям о том, что она якобы не слышала о плане, РФ не хочет иметь с ним дело.
"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", — отметил Арестович.