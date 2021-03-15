Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Вчера военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали двух гражданок России, которые незаконно пересекли границу с РФ в Украину неподалеку от пункта пропуска "Гоптовка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

С помощью камер видеонаблюдения было обнаружено, как нарушители пытались пробраться через границу. К месту незаконного пересечения государственной границы сразу выдвинулся пограничный наряд, который и задержал двух женщин. Документы, удостоверяющие личность, у них отсутствовали.

Со слов задержанных стало известно, что они являются гражданками РФ, якобы жительницами Мурманска, незаконным способом решили пересечь границу в связи с отсутствием документов. Однако, в ходе установления личностей задержанных, правоохранители предварительно выяснили, что на родине их подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ.

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За незаконное пересечение государственной границы Дергачевским районным судом Харьковской области иностранные граждане оштрафованы на 8,5 тыс. гривен каждая. Иностранки будут возвращены в РФ, им будет запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.