Киев, Львовская и Винницкая области близки к попаданию в "красную зону" карантина, - Степанов. ВИДЕО

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Киев, Винницкая и Львовская области могут пропасть в "красную зону" карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам чиновника, число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения "британского" штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Степанов.

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