В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО
Видео, где пенсионеры роются в мусорном баке, выложила группа "Кривой Рог онлайн" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак", — подписали видео его авторы.
Пользователи соцсети шокированы увиденным:
- Настоящая правда про добавление зарплат и пенсий нищита стыдно что это Украина
- Лучше бы людям, которые нуждаются, отдавали.
- А если людям не за что купить продукты, что остается делать? Всю пенсию отдали за тарифы ЖКХ, а жить за что? Довели людей до нищеты!
- Я считаю, что тот, кто выбрасывает, знает, что люди подбирают, хотя бы ставили рядом — смотреть больно на это все.
- Так везде где выбрасывают продукты, люди розгребают, при такой пенсии - это удача!
Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.