Новости Видео

В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО

30 718254
В Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил на помойку просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели пожилые люди и начали выбирать его.

Видео, где пенсионеры роются в мусорном баке, выложила группа "Кривой Рог онлайн" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак", — подписали видео его авторы.

Пользователи соцсети шокированы увиденным:

- Настоящая правда про добавление зарплат и пенсий нищита стыдно что это Украина

- Лучше бы людям, которые нуждаются, отдавали.

- А если людям не за что купить продукты, что остается делать? Всю пенсию отдали за тарифы ЖКХ, а жить за что? Довели людей до нищеты!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети. ВИДЕО

- Я считаю, что тот, кто выбрасывает, знает, что люди подбирают, хотя бы ставили рядом — смотреть больно на это все. 

- Так везде где выбрасывают продукты, люди розгребают, при такой пенсии - это удача!

Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Там былли замеченны мамма Римма и папа Римма В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 4327 ?
  • aquarius580 459c2008
    При Порохе Украина, будучи тяжело больной, начала медленный, шажок за шажочком, путь к выздоровлению. Конечно, это не понравилось насквозь коррумпированному союзу олигархов, когда один из них, понимашь, "отбился от рук". Они и проспонсировали картонную дурилку на должность "президента".
  • Підлога Маккартні
    Теперь понятно откуда на столепоявились окорочка. Остатки роскоши от просрочки В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 7318
    В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 9083
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости