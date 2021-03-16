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Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО

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Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание в "красную зону" карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на те показатели, которые есть в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что сегодня уже есть положительный пример во Львове, где мэр Садовый принял решение о переводе учеников 5-11 классов на дистанционную форму обучения. 

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Топ комментарии

  • tamerlan
    В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
  • 5 копійок
    Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
  • Русский Алкаш
    Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
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    хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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