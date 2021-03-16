Проект "Без цензуры": Выводил ли деньги Коломойский? Полный разбор подозрений и махинаций в деле Приватбанка. ВИДЕО
Что это значит для Игоря Коломойского и, кстати, Владимира Зеленского? Смотрите в спецвыпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича по горячим следам нашумевшей новости.
Как Коломойский и компания обворовывали вкладчиков своего же банка, а потом выводили деньги за границу и там "отбеливали"? Какие схемы работали и какое наказание за них светит бывшим владельцам и топ-менеджменту?
Подробно об уголовных делах и скандалах вокруг "Приватбанка" читайте в статье Юрия Бутусова "Венедиктова и Сытник подтвердили часть расследования "Кролла" против Коломойского и Боголюбова: подробности и схема подозрения в растрате 8,2 миллиардов против экс-главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета".
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