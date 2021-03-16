Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях. ВИДЕО
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Двое постояльцев гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор из номера, спустив его на улицу на связанных простынях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один парень с помощью импровизированной веревки, спускал телевизор через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу. Помешал злоумышленникам случайные свидетель, который вызвал полицию и снял попытку кражи на свой телефон.