Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях. ВИДЕО

Двое постояльцев гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор из номера, спустив его на улицу на связанных простынях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один парень с помощью импровизированной веревки, спускал телевизор через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу. Помешал злоумышленникам случайные свидетель, который вызвал полицию и снял попытку кражи на свой телефон.

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