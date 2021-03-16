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"Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины. ВИДЕО

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Курьер службы доставки, за которым патрульная полиция гонялась в столичном районе Березняки, так и не был задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Водитель мотоцикла - нарушитель ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора, рискуя попасть под колеса автомобиля. Он мог умереть, потерять здоровье, криминализировать друго участника дорожного движения... Процесс задержания мог спровоцировать ДТП и патрульные решили прекратить преследование. Считаю это разумным решением", - написал Геращенко и опубликовал видео, на котором зафиксировано нарушение курьера.

Процесс задержания мог спровоцировать ДТП, - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Форсаж на Березняках": Захватывающая погоня киевских патрульных за курьером службы доставки. ВИДЕО камер наблюдения

Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    то как они его прижимали было гораздо опаснее
  • Андрей Кайнаран
    Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
  • Стрелок
    скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
    а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
    на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
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