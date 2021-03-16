"Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины. ВИДЕО

Курьер службы доставки, за которым патрульная полиция гонялась в столичном районе Березняки, так и не был задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Водитель мотоцикла - нарушитель ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора, рискуя попасть под колеса автомобиля. Он мог умереть, потерять здоровье, криминализировать друго участника дорожного движения... Процесс задержания мог спровоцировать ДТП и патрульные решили прекратить преследование. Считаю это разумным решением", - написал Геращенко и опубликовал видео, на котором зафиксировано нарушение курьера.

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