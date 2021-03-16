Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 марта, в Шевченковском райсуде Киева должно состоятся заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Шевченковский райсуд Киева должен продолжить рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ходе заседания сторона защиты должна ходатайствовать о смене меры пресечения для находящегося под стражей Андрея Антоненко и для находящейся под домашним арестом Юлии Кузьменко.

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Вместе с тем, под зданием суда проходит акция "Справедливість залежить від тебе" в поддержку подсудимых.

В начале судебного заседания стало известно, что Антоненко не смогли доставить на заседание суда вовремя. Заседание отложено на сегодня на более позднее время. Председательствующая судья отметила, что Антоненко не доставили из-за "каких-то вопросов с Нацгвардией, а не из-за вины суда".

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.