"Погранцы приедут с балалайками. Они в теме. Их не надо работать", - переговоры российских военных, причастных к убийству гражданина Украины Голубева на границе в Сумской области. ВИДЕО

Стрельба на украинско-российской границе в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года, в результате которой российскими пограничниками был убит гражданин Украины Евгений Голубев, была спровоцирована и спланирована российскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете проекта Донбасс.Реалии. Журналистам проекта удалось получить записи нескольких фрагментов разговоров россиян, которые велись не по закрытой связи, а по мобильному телефону.

Судя по телефонному разговору, в России провокацию спланировали, и кто бы ни шел в ту ночь через границу со стороны Украины - их сразу же собирались расстрелять. Есть подозрение, что операция готовилась спецназом ФСБ РФ.

"Короче, все, размещайтесь как удобно. И ждите. Если пойдут, то... Красавчики... Только этих, там погранцы приедут с балалайками, они в теме, их не надо работать...Если с нашей приедут, то их задерживать надо, а не х###ить. "Контрабасы", допустим, какие-либо приедут", - говорится в перехваченных фрагментах разговоров.

По официальной версии россиян, в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года в районе села Славгород в РФ прорывалась вооруженная группа из трех человек. Во время задержания один из нарушителей погиб, а двое других, как официально сообщили в ФСБ, сбежали в Украину. Во время встреч с украинскими пограничниками российская сторона не смогла предоставить доказательств нарушения режима госграницы.

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