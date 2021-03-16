Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня в Шевченковском райсуде Киева должно было состоятся заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ходе заседания сторона защиты должна была ходатайствовать о смене меры пресечения для находящегося под стражей Андрея Антоненко и для находящейся под домашним арестом Юлии Кузьменко. Однако Антоненко не доставили на заседание суда из СИЗО. Таким образом заседание суда и рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения не может состояться с 9 марта, когда заседание не состоялось из-за неявки одного из присяжных.
В результате участники акции в поддержку подсудимых, которые собрались под зданием суда двинулись центральными улицами Киева к Лукьяновскому СИЗО, в котором содержится Антоненко.
Позже митингующие дошли до Лукьяновского СИЗО. Они жгут дымовые шашки и файеры. Несколько дымовых шашек забросили на территорию СИЗО. Также протестующие озвучили в громкоговоритель свои требования. Теперь они поставили громкую музыку. Все это они делают, по их словам, чтобы Антоненко ощутил их поддержку.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.