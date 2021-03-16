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В Украине планируется разрешить второе гражданство стран ЕС и других дружественных государств, - Резников. ВИДЕО

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В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства. Однако в перечне допущенных стран не может быть государства-агрессора - Российской Федерации.

Об этом сообщил вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

При этом вице-премьер-министр акцентировал, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского союза и других дружественных государств. Это, по его словам, даст возможность уехавшим в другие страны украинцам интегрироваться в новое общество, сохранив связи с родиной.

"Важно ограничение, что второе гражданство страны агрессора-оккупанта, коим является сегодня Россия, других таких больше нет на планете Земля по отношению к Украине, оно не может входить в этот перечень, допускающий возможность второго гражданства", - резюмировал Алексей Резников.

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Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Согласно ему, Кабмин вместе с Центральной избирательной комиссией и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

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Топ комментарии

  • Женя Калаш
    Бред. Сегодня дружественные, завтра нет. И что тогда? Это так пути отступления для ворюг упырей узаконить?
  • Виталий Виталий 9537e9cd
    Сегодня дружественные, а завтра?
  • Владислав Изюмский
    Последний скандал как раз со Словакией. Их премьер пошутил, что расплатится за российскую вакцину территорией нашего Закарпатья.
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