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Российский вертолет Ми-8 влетел в воздушное пространство Украины на Сумщине, - журналист. ВИДЕО

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В воздушное пространство Украины на Сумщине залетел российский вертолет Ми-8.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"В 14:05, в районе зоны ответственности Сумского Пограничного отряда ГПС Украины, ( н/п Краснополье в районе ипт № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет "Ми-8", высота до 100 метров, курс 90. Развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Zemer
    А потому что в Украине ПВО - 95
  • 18c49ed2
    Т,е. об нарушении границы рашенским бортом все должны узнавать первыми от журналиста и видео в сети, а не от заявы МО и ноты МИДа на основе данных системы ПВО? Квартальная тупость так и прет.
  • Тупин Вова
    Проверяют суки готовность или провоцируют.
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