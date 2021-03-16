Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась". ВИДЕО

Боксер Александр Усик утверждает, что не снимался в фильме Оксаны Марченко "Паломница" и что заявления о его участии в фильме - элемент информационной войны. При этом в кадре рядом с Марченко он с микрофоном-петличкой - а значит, не мог не знать, что при этом снимают видео.

О своей непричастности к созданию фильма "Паломница" Усик заявил по время посещения Львова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Правда тут".

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какая-то дурня получилась. Это видео было записано где-то год или более назад. Мне предложили поговорить с Оксаной, она снимала фильм о Лавре. И я говорю: нет, слушайте, я не очень этого хочу - разговаривать с ней. Но монахи говорят: Алекс, ну никто лучше тебя не расскажет о Киево-Печерской Лавре, о пещерах, о святых, которые там лежат, потому что ты там часто бываешь. Я говорю: ну хорошо, я согласен, я поговорил с ней. А так получилось, что они сделали какое-то кино", - рассказал Усик.

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Он назвал случившееся элементом информационной войны.

"Короче, я понимаю, что именно это информационная война, когда кому-то плохо, они обманывают ... Я уже так задолбался молчать и смиряться, когда так поступают люди. Ну ничего, я помолился, Боженьке сказал спасибо за то, что у меня все хорошо, а люди просто обманывают, и все. И пусть это будет на их душе лежать", - добавил Усик.

На кадрах из фильма Оксаны Марченко "Паломница" видно, что на Усике прикреплен микрофон-петличка. Таким образом, боксер не мог не знать, что во время его "беседы" с Марченко ведется видеозапись.

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