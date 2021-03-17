Новости Видео • Агрессия России против Украины

Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз. ВИДЕО

56 527167
Украинский снайпер на Донбасе застрелил двоих оккупантов и ранил еще одного в глаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боестолкновении, которое произошло в марте 2021-го года, российским пропагандистам рассказал раненый российский наемник. По его словам, снайпер убил одного оккупанта, а когда подошла группа эвакуации сделал еще один успешный выстрел. 

"Когда была получена команда евакуировать двухсотого, сразу произошел выстрел. Мой товарищ упал. Я видел, как ему пуля вошла в затылок, в шлем. Это очень печально. И от него пошла рикошетом... Тот момент я четко так не помню... Я помню четко, как я уже полз по окопу...", - рассказал раненый наемник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на Донбассе и снял фильм о войне. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Поедставить нашего снайпера к награде!
  • Роман с камнем
    Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз - Цензор.НЕТ 6709
  • Серый Вовк
    Природа ранила этого полудурка гораздо раньше славного украинского снайпера ... Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз - Цензор.НЕТ 4742
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости