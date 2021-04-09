Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова. ВИДЕО

Каждая третья семья в Украине встречается с насилием. От 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами. Последствия этого - кроме физических, глубокие душевные травмы, которые не залечить никогда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.

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По словам генпрокурора, в течение прошлого 2020 году в ЕРДР всего зарегистрировано около 3 тысяч таких правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд с обвинительными актами. В прошлом году совершены преступления, связанные с насилием в семье, в отношении 199 детей. Только за январь-март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных преступлений, в суд уже переданы более 650 Всего за прошлый год по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины осужден 778 человек.

"Мы планируем внедрять специализацию прокуроров по уголовным производствам этой категории. Для этого разрабатываем стандарты работы с ориентацией на лучшие практики применения закона и проведем необходимое обучение. Также мы начали более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами противодействия гендерно-обусловленному и домашнему насилию", - отметила Венедиктова.

Также генеральный прокурор призвала при малейших проявлениях насилия сразу обращаться в полицию, в социальные службы и общественные организации, в центры бесплатной юридической помощи.

Венедиктова отметила, что уголовная ответственность за домашнее насилие действует чуть более двух лет и приближает Украину к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, или Стамбульской конвенции.

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