"В этом деле до сих пор не поставлена точка", - документальный фильм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди". ВИДЕО

Фильм Максима Каменева, Натальи Гуменюк и Анны Цыгымы- это напоминание об одном из самых важных уголовных дел в истории современной Украины, в котором на много вопросов следствие так и не дало ответа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" своими воспоминаниями и размышлениями поделились журналисты и друзья Георгия Гонгадзе, которые много лет иследовали это дело.

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Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

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