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Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления. ВИДЕО

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Во время выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса в память о скончавшемся ирландском актере Томе Хики с ним попытался поиграть щенок бернского зеннехунда по кличке Мисних.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordonua.com, видео выступления было опубликовано пресс-службой Хиггинса - но если на YouTube-канале Áras an Uachtaráin (официальная резиденция президента Ирландии) 2 мая выложена "серьезная" версия, обрезанная так, что щенка не видно, то в ролике в Facebook, опубликованном на следующий день, "закадровое" общение президента и его пса показано крупным планом.

Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак - требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.

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Топ комментарии

  • Алекс S. Pоман
    Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
  • Welt Schmerz
    Зуя собі цуценя! о_О

    А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
  • Myroslav Hrabovsky
    Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
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