Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления. ВИДЕО
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Во время выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса в память о скончавшемся ирландском актере Томе Хики с ним попытался поиграть щенок бернского зеннехунда по кличке Мисних.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordonua.com, видео выступления было опубликовано пресс-службой Хиггинса - но если на YouTube-канале Áras an Uachtaráin (официальная резиденция президента Ирландии) 2 мая выложена "серьезная" версия, обрезанная так, что щенка не видно, то в ролике в Facebook, опубликованном на следующий день, "закадровое" общение президента и его пса показано крупным планом.
Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак - требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.