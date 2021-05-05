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"Иначе как желанием просто убить это не назовешь", - российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с БПЛА игрушки, начиненные взрывчаткой. ВИДЕО

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Российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с беспилотников детские игрушки, начиненные взрывчаткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты ICTV, одну из таких мин удалось обезвредить украинским войнам. Взрывчатка была заложена в небольшой детский проигрыватель.

"Когда его дернули саперы - раздался взрыв. Обратите внимание - это обыкновенный музыкальный проигрыватель. Пластмассовый. Гражданский. Любой человек, проходящий мимо, мог его поднять. Ребенок однозначно бы его поднял. Это иначе как желание убить, просто убить не назовешь", - говорит боец ВСУ Вячеслав.

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Топ комментарии

  • Alexander Savely
    "Меня вот какой вопрос интересует. На военных заводах в России, на сборке работают в основном женщины. Что чувствует такая МАМА, когда закладывает взрывчатку в детскую игрушку?"(с) http://www.expertiza.lv/expertiza.phtml?id=107
  • Ex Donchanin
    Кажуть що так робили німці під Леніградом

    Если честно, то я в этом очень сомневаюсь. Больше похоже на советскую пропаганду.
  • Uzer Uzer
    Надо просто отвести войска. В турборежиме.
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