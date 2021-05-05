"Иначе как желанием просто убить это не назовешь", - российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с БПЛА игрушки, начиненные взрывчаткой. ВИДЕО

Российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с беспилотников детские игрушки, начиненные взрывчаткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты ICTV, одну из таких мин удалось обезвредить украинским войнам. Взрывчатка была заложена в небольшой детский проигрыватель.

"Когда его дернули саперы - раздался взрыв. Обратите внимание - это обыкновенный музыкальный проигрыватель. Пластмассовый. Гражданский. Любой человек, проходящий мимо, мог его поднять. Ребенок однозначно бы его поднял. Это иначе как желание убить, просто убить не назовешь", - говорит боец ВСУ Вячеслав.

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