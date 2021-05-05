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Проект "Без цензуры": Что не так с Дудем? Как работает российская либеральная пропаганда. ВИДЕО

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Что не так со знаменитым Дудем? Почему он вместе с "Эхом Москвы" и вроде либеральным "Дождем" - еще один продукт российской пропаганды, просто немного иной?

Марина Данилюк-Ярмолаева остро и бескомпромиссно разбирает, как российская пропаганда работает на разных уровнях, чтобы не пропустить так называемых российских либералов всех мастей и младшее поколение.

Почему мы об этом говорим? Если вы пропустили, то в разгар майских выходных 25-летний Youtube-блогер с болнн чем 17 миллионами ​​подписчиков Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем вырезали рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

Кто такой EeOneGuy? Иван Рудской родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.

Так вот, после того, как Рудской заявил о куске вырезанного интервью, сам Дудь назвал этот кусок неинтересным, а в соцсетях пронесся шквал шока и возмущения, мол, как так, Дудь же молодой либерал.

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👉 Так вот, в чем заключаются неочевидные опасности Дудя и ему подобных?

👉 Почему Дудь - это щупальце российского информационного воздействия на мозги украинцев?

👉 Как "Эхо Москвы" (и не только оно) на газпромовские деньги распространяет пропаганду против Украины?

А что вы думаете о российских либералах? Думаете, они существуют? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ. Сделаем ютуб украинским вместе!

Топ комментарии

  • Маркиз
    Тут любителям невбубенно либерального Дудя камаз с пряниками привезли. Нате, кушайте. Я, естественно, фиг его знает, кто такой этот Иван, какой-то русско-ориентированный украинский блогер с 17 миллионами подписчиков, но живет в Украине, и вот он в интервью Дудю рассказал про Голодомор, НКВД и нападение Запоребрика на Украину.
    И Дудь все это преотлично вырезал.
    Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
    Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
    Рейх будет кристальным.
    Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
    В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
    Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
    Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
    А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
    Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
    А потом они удивляются - как на..уй?
    Чмоки-чмоки.
    Ваш экстремист.

    Аркадий Бабченко
  • Propan
    Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.

    Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
  • Макс Полиграф
    кураторство от феесбе творит чудеса Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 2484
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