Проект "Без цензуры": Что не так с Дудем? Как работает российская либеральная пропаганда. ВИДЕО

Что не так со знаменитым Дудем? Почему он вместе с "Эхом Москвы" и вроде либеральным "Дождем" - еще один продукт российской пропаганды, просто немного иной?

Марина Данилюк-Ярмолаева остро и бескомпромиссно разбирает, как российская пропаганда работает на разных уровнях, чтобы не пропустить так называемых российских либералов всех мастей и младшее поколение.

Почему мы об этом говорим? Если вы пропустили, то в разгар майских выходных 25-летний Youtube-блогер с болнн чем 17 миллионами ​​подписчиков Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем вырезали рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

Кто такой EeOneGuy? Иван Рудской родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.

Так вот, после того, как Рудской заявил о куске вырезанного интервью, сам Дудь назвал этот кусок неинтересным, а в соцсетях пронесся шквал шока и возмущения, мол, как так, Дудь же молодой либерал.

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👉 Так вот, в чем заключаются неочевидные опасности Дудя и ему подобных?

👉 Почему Дудь - это щупальце российского информационного воздействия на мозги украинцев?

👉 Как "Эхо Москвы" (и не только оно) на газпромовские деньги распространяет пропаганду против Украины?

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