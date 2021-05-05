"Как такой моральный человек, как Зеленский, мог понабирать такое говно рядом с собой? Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты", - Гордон. ВИДЕО

Глава Офиса президента Андрей Ермак может стать одним из кандидатов на следующих президентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24, отметив организаторские способности Ермака. В то же время Гордон раскритиковал кадровую политику президента Владимира Зеленского, назвав его окружение "говном".

"Как он мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях! Я не понимаю этого... Он же смог подобрать себе прекрасного главу офиса. Вот я смотрю на Андрея Ермака и, я считаю, что это выдающийся организатор. То? как он организовал работу вокруг Владимира Зеленского и как он организовал офис, говорит о его выдающихся способностях... Я, кстати, не удивлюсь если я увижу Андрея Ермака на следующих выборах президентских в качестве кандидата", - сказал Гордон.

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