Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, травмировавшегося во время ДТП. ВИДЕО
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Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, которого сбил водитель автомобиля ВАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, патрульные первые приехали на место ДТП. Пострадавший лежал среди дороги без сознания и из-за полученных травм едва дышал. Патрульные очистили дыхательные пути потерпевшего, уложили в боковом положении и до приезда медиков контролировали его состояние. "Скорая" прибыла через несколько минут и 31-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.